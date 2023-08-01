Direktori Syarikat
BC Hydro
BC Hydro Gaji

Gaji BC Hydro berkisar dari $64,604 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $96,767 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi.

$160K

Jurutera Elektrik
$89.1K
Sumber Manusia
$65.5K
Jurutera Mekanikal
$64.6K

Pengurus Projek
$68.3K
Pengurus Program Teknikal
$96.8K
The highest paying role reported at BC Hydro is Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,767. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BC Hydro is $68,290.

Sumber Lain