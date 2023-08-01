BC Hydro Gaji

Gaji BC Hydro berkisar dari $64,604 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $96,767 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BC Hydro . Dikemas kini terakhir: 9/4/2025