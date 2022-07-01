AudioEye Gaji

Julat gaji AudioEye adalah dari $169,150 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $282,580 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AudioEye . Terakhir dikemas kini: 8/22/2025