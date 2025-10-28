Direktori Syarikat
AppLovin
AppLovin Pemasaran Gaji

Purata jumlah pampasan Pemasaran in China di AppLovin berkisar dari CN¥397K hingga CN¥578K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AppLovin. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

CN¥455K - CN¥519K
China
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di AppLovin in China berada pada jumlah pampasan tahunan CN¥577,898. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk peranan Pemasaran in China ialah CN¥396,693.

