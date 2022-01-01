Disney Gaji

Gaji Disney berkisar dari $50,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $477,667 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Disney . Dikemas kini terakhir: 9/3/2025