Disney
Disney Gaji

Gaji Disney berkisar dari $50,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $477,667 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Disney. Dikemas kini terakhir: 9/3/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Perisian Keselamatan

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Pembangun Web

Pengurus Produk
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Pereka Produk
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Pereka UX

Pengurus Kejuruteraan Perisian
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Penganalisis Kewangan
Median $109K
Saintis Data
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Penganalisis Data
Median $120K
Pengurus Program Teknikal
Median $180K
Pengurus Projek
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Penganalisis Perniagaan
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $158K
Jualan
Median $99.5K

Pengurus Akaun

Pengurus Sains Data
Median $400K
Pengurus Program
Median $180K
Pengurus Reka Bentuk Produk
Median $328K
Arkitek Penyelesaian
Median $416K

Arkitek Data

Cloud Security Architect

Penyelidik UX
Median $158K
Khidmat Pelanggan
Median $60K
Sumber Manusia
Median $140K
Akauntan
Median $85K

Akauntan Teknikal

Pembangunan Perniagaan
Median $165K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $178K
Operasi Pemasaran
Median $150K
Perekrut
Median $115K
Pembantu Pentadbiran
$50.3K
Operasi Perniagaan
$296K
Pengurus Operasi Perniagaan
$53.6K
Jurutera Kawalan
$93.5K
Pembangunan Korporat
$226K
Pereka Grafik
$90.5K
Jurutera Perkakasan
$85.6K
Undang-undang
Median $266K
Perunding Pengurusan
$86.2K
Pemasaran
$209K

Pengurus Pemasaran Produk

Jumlah Ganjaran
$148K
Kapitalis Ventura
$95.9K

Penganalisis

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Disney, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Disney, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Disney ialah Pengurus Produk at the P7 level dengan jumlah pampasan tahunan $477,667. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Disney ialah $158,000.

