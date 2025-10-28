Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States di Apple berkisar dari $379K seyear untuk M1 hingga $1.42M seyear untuk D1. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $541K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Apple. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)
