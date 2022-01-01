Direktori Syarikat
Bed Bath & Beyond Gaji

Gaji Bed Bath & Beyond berkisar dari $44,775 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $240,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Bed Bath & Beyond. Dikemas kini terakhir: 10/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $180K
Pembantu Pentadbiran
$56.1K
Pengurus Sains Data
$226K

Saintis Data
$141K
Operasi Pemasaran
$66.3K
Pereka Produk
$116K
Pengurus Produk
$174K
Jualan
$44.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $240K
Arkitek Penyelesaian
$199K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Bed Bath & Beyond ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $240,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bed Bath & Beyond ialah $157,413.

