Angi
Angi Gaji

Gaji Angi berkisar dari $49,750 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $280,812 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Angi. Dikemas kini terakhir: 8/29/2025

$160K

Jurutera Perisian
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $195K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
L3 $274K
L4 $281K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Saintis Data
Median $207K
Pereka Produk
Median $138K
Perekrut
Median $130K
Pembantu Pentadbiran
$112K
Penganalisis Perniagaan
$167K
Penganalisis Kewangan
$169K
Sumber Manusia
$130K
Pemasaran
$78.6K
Jualan
$49.8K
Penyelidik UX
$184K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Angi, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Angi ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the L4 level dengan jumlah pampasan tahunan $280,812. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Angi ialah $169,150.

Sumber Lain