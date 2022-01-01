Direktori Syarikat
Chewy
Chewy Gaji

Gaji Chewy berkisar dari $41,392 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perkhidmatan Pelanggan di peringkat rendah hingga $557,200 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Dikemas kini terakhir: 11/18/2025

Jurutera Perisian
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Kecerdasan Perniagaan

Saintis Penyelidikan

Saintis Data
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Pengurus Produk
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Software Development Manager $304K
Director $519K
Pereka Produk
Median $170K

Pereka UX

Penganalisis Kewangan
Median $140K
Pengurus Program
Median $219K
Pengurus Program Teknikal
Median $260K
Penganalisis Perniagaan
Median $170K
Pemasaran
Median $296K
Pengurus Projek
Median $202K
Penganalisis Data
Median $157K
Pengurus Operasi Perniagaan
Median $128K
Sumber Manusia
Median $200K
Operasi Pemasaran
Median $61.3K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
Median $230K
Operasi Perniagaan
$112K
Pembangunan Perniagaan
$487K
Perkhidmatan Pelanggan
$41.4K
Pengurus Sains Data
$557K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$201K
Perekrut
Median $172K
Jualan
$145K
Arkitek Penyelesaian
$251K

Arkitek Data

Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Chewy, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Chewy ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $557,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Chewy ialah $204,651.

Sumber Lain