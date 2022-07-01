Direktori Syarikat
Aera Technology
Aera Technology Gaji

Julat gaji Aera Technology adalah dari $13,065 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $348,250 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Aera Technology. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Ketua Kakitangan
$197K
Saintis Data
$13.1K
Pemasaran
$15.7K

Pengurus Projek
$123K
Jualan
$348K
Jurutera Perisian
$124K
Pengurus Program Teknikal
$53K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Aera Technology ialah Jualan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $348,250. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Aera Technology ialah $122,912.

