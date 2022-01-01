Direktori Syarikat
Epicor
Epicor Gaji

Gaji Epicor berkisar dari $14,296 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $205,020 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Epicor. Dikemas kini terakhir: 11/20/2025

Jurutera Perisian
Median $27.7K
Akauntan
$136K
Penganalisis Perniagaan
$22.7K

Saintis Data
$205K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$102K
Pereka Produk
$14.3K
Pengurus Produk
$45.9K
Pengurus Projek
$80.6K
Jualan
$129K
Jurutera Jualan
$113K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$57.6K
Jumlah Ganjaran
$25.1K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Epicor ialah Saintis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $205,020. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Epicor ialah $69,087.

Pekerjaan Pilihan

Sumber Lain

