Accolade Gaji

Gaji Accolade berkisar dari $26,330 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Perkhidmatan Pelanggan di peringkat rendah hingga $422,875 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Accolade. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Jurutera Perisian
Median $136K
Pengurus Produk
Median $282K
Operasi Perniagaan
$32.1K

Perkhidmatan Pelanggan
$56.2K
Operasi Perkhidmatan Pelanggan
$26.3K
Penganalisis Data
$150K
Saintis Data
$163K
Sumber Manusia
$215K
Pereka Produk
$67.3K
Penganalisis Keselamatan Siber
$60.3K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$423K
Pengurus Program Teknikal
$176K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Accolade ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $422,875. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Accolade ialah $143,124.

