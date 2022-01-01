Direktori Syarikat
Aetna
Aetna Gaji

Julat gaji Aetna adalah dari $25,425 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Produk di hujung bawah hingga $258,703 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Aetna. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Saintis Data
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Informatik Kesihatan

Jurutera Perisian
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Jurutera Data

Aktuari
Median $141K

Pengurus Produk
Median $201K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
Median $102K
Akauntan
$95.1K
Penganalisis Perniagaan
$101K
Pembangunan Perniagaan
$115K
Jurutera Awam
$58.8K
Penganalisis Data
$115K
Penganalisis Kewangan
$82.6K
Perunding Pengurusan
$172K
Pereka Produk
$25.4K
Pengurus Projek
$98K
Jualan
$101K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$199K
Arkitek Penyelesaian
$259K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Aetna is Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,703. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aetna is $124,355.

