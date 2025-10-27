Direktori Syarikat
3M
3M Akauntan Gaji

Purata jumlah pampasan Akauntan in Costa Rica di 3M berkisar dari CRC 10.83M hingga CRC 15.45M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 3M. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Purata Jumlah Pampasan

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

0%

THN 1

0%

THN 2

100 %

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

Di 3M, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 0% diperoleh dalam 1st-THN (0.00% tahunan)

  • 0% diperoleh dalam 2nd-THN (0.00% tahunan)

  • 100% diperoleh dalam 3rd-THN (100.00% tahunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

Di 3M, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Akauntan di 3M in Costa Rica berada pada jumlah pampasan tahunan CRC 15,449,197. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 3M untuk peranan Akauntan in Costa Rica ialah CRC 10,827,642.

Sumber Lain