Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Seattle Area Zoom svārstās no $149K year ZP1 līmenim līdz $386K year ZP4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Seattle Area pakete kopā ir $274K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Zoom kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
ZP1
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Zoom uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu