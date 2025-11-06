Uzņēmumu katalogs
Zoom
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Seattle Area

Zoom Programmatūras inženieris Algas Greater Seattle Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Seattle Area Zoom svārstās no $149K year ZP1 līmenim līdz $386K year ZP4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Seattle Area pakete kopā ir $274K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Zoom kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
ZP1
(Iesācēju līmenis)
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Zoom uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Pētnieks zinātnieks

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Zoom in Greater Seattle Area, ir gada kopējā atlīdzība $409,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zoom Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Seattle Area, ir $216,400.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Zoom

Saistītie uzņēmumi

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi