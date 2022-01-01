Uzņēmumu katalogs
Zoom
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Zoom Algas

Zoom algas svārstās no $30,602 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $487,550 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zoom. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Pētnieks zinātnieks

Produkta vadītājs
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Produkta dizainers
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX dizainers

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Personāla atlases speciālists
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Mārketings
Median $225K

Produkta mārketinga vadītājs

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $310K
Pārdošana
Median $200K
Biznesa analītiķis
Median $137K
Datu analītiķis
Median $210K
Kiberdrošības analītiķis
Median $212K
Finanšu analītiķis
Median $155K
Projektu vadītājs
Median $145K
Cilvēkresursi
Median $188K
Pārdošanas inženieris
Median $239K
Grāmatvedis
$192K

Tehniskais grāmatvedis

Administratīvais asistents
$42.2K
Biznesa operāciju vadītājs
$259K
Biznesa attīstība
$488K
Korporatīvā attīstība
$189K
Klientu apkalpošana
$73.7K
Klientu apkalpošanas operācijas
$83.1K
Datu zinātnes vadītājs
$114K
Datu zinātnieks
$30.6K
Grafiskais dizainers
$259K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$131K
Juridiskais
$296K
Mārketinga operācijas
$456K
Programmu vadītājs
$147K
Pārdošanas atbalsts
$143K
Risinājumu arhitekts
$223K

Mākoņu Drošības Arhitekts

Tehniskais Klientu Menedžeris
$180K
Tehnisko programmu vadītājs
$64K
Tehniskais rakstnieks
$132K
Uzticība un drošība
$94.6K
UX pētnieks
$211K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Zoom uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

El puesto con mayor salario reportado en Zoom es Biznesa attīstība at the Common Range Average level con una compensación total anual de $487,550. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zoom es $200,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Zoom

Saistītie uzņēmumi

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi