Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete Xoriant kopā ir ₹1.72M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Xoriant kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Mediānais pakete
company icon
Xoriant
Software Engineer
Pune, MH, India
Kopā gadā
₹1.72M
Līmenis
L2
Pamatalga
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Xoriant?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Xoriant in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,421,889. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Xoriant Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹1,722,090.

Citi resursi