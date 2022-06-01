Uzņēmumu katalogs
3Pillar Global
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

3Pillar Global Algas

3Pillar Global algas svārstās no $46,892 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $217,905 Klientu panākumi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 3Pillar Global. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $47.9K

Full-Stack programmatūras inženieris

Klientu panākumi
$218K
Produkta dizainers
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produkta vadītājs
$46.9K
Projektu vadītājs
$51.1K
Pārdošana
$80.4K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$60.4K
Tehnisko programmu vadītājs
$107K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots 3Pillar Global, ir Klientu panākumi at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $217,905. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 3Pillar Global, ir $70,384.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta 3Pillar Global

Saistītie uzņēmumi

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi