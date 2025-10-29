Uzņēmumu katalogs
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas menedžeris

  • Visas Programmatūras inženierijas menedžeris algas

Xometry Programmatūras inženierijas menedžeris Algas

Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in United States pakete Xometry kopā ir $190K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Xometry kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Mediānais pakete
Xometry
Software Engineering Manager
Boston, MA
Kopā gadā
$190K
Līmenis
L5
Pamatalga
$180K
Stock (/yr)
$10K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
18 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Xometry?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Xometry in United States, ir gada kopējā atlīdzība $379,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Xometry Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in United States, ir $197,750.

