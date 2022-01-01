Uzņēmumu Katalogs
2U algu diapazons svārstās no $64,631 kopējā atalgojumā gadā Projektu vadītājs apakšējā galā līdz $295,764 Finanšu analītiķis augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 2U. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Pilna steka programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Produkta vadītājs
Median $133K
Biznesa analītiķis
$123K

Datu analītiķis
$86.1K
Datu zinātnieks
$199K
Finanšu analītiķis
$296K
Cilvēkresursi
$127K
Mārketings
$150K
Mārketinga operācijas
$103K
Produkta dizainers
$80.9K
Programmu vadītājs
$92.2K
Projektu vadītājs
$64.6K
Kiberdrošības analītiķis
$144K
Programmatūras inženieru vadītājs
$224K
UX pētnieks
$216K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

