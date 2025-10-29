Uzņēmumu katalogs
Xilinx
Xilinx Programmatūras inženierijas menedžeris Algas

Vidējā Programmatūras inženierijas menedžeris kopējā atlīdzība in United States Xilinx svārstās no $265K līdz $362K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Xilinx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$284K - $343K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$265K$284K$343K$362K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Xilinx uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Xilinx in United States, ir gada kopējā atlīdzība $361,920. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Xilinx Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in United States, ir $265,200.

