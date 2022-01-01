Uzņēmumu katalogs
Intel
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Intels Algas

Intel algas svārstās no $36,403 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $818,056 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Intels. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Drošības programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Kriptovalūtu inženieris

Sistēmu inženieris

Videospēļu programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

AI pētnieks

AI inženieris

Embedded Systems Software Engineer

Aparatūras inženieris
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Produkta vadītājs
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Datu zinātnieks
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Tehnisko programmu vadītājs
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Tehnisko projektu vadītājs

Programmatūras inženierijas vadītājs
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Mehānikas inženieris
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Risinājumu arhitekts
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Mārketings
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Produkta mārketinga vadītājs

Produkta dizainers
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Finanšu analītiķis
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Programmu vadītājs
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Ķīmijas inženieris
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektrotehnikas inženieris
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Biznesa analītiķis
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Cilvēkresursi
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Materiālu inženieris
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Pārdošana
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Lauka pārdošanas vadītājs

Kontu pārvaldnieks

Biznesa attīstība
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Biznesa operācijas
Median $151K
Biznesa operāciju vadītājs
Median $201K
Datu zinātnes vadītājs
Median $262K
Optikas inženieris
Median $239K
Produkta dizaina vadītājs
Median $290K
Projektu vadītājs
Median $57.8K
Grāmatvedis
Median $137K

Technical Accountant

Administratīvais asistents
Median $95.2K
Grafiskais dizainers
Median $235K
Pārdošanas inženieris
Median $201K
Juridiskais
Median $300K
Štāba vadītājs
$220K
Būvinženieris
$231K

Construction Engineer

Vadības sistēmu inženieris
$230K
Klientu apkalpošana
$103K
Datu analītiķis
$71.7K
Iekārtu vadītājs
$118K
Modes dizainers
$76.4K
Rūpniecības dizainers
$156K
Vadības konsultants
$120K
MEP inženieris
$180K
Prompt Engineer
$469K
Personāla atlases speciālists
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Tehniskais rakstnieks
$44.2K
UX pētnieks
$37.7K
Riska kapitāla investoris
$166K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Intel uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Intel uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Intel, ir Programmatūras inženieris at the Fellow level ar gada kopējo atlīdzību $818,056. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Intel, ir $188,939.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Intel

Saistītie uzņēmumi

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi