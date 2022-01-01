Intels Algas

Intel algas svārstās no $36,403 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $818,056 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Intels. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/21/2025
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Intel uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Intel uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)
