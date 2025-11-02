Uzņēmumu katalogs
Workday Biznesa operāciju menedžeris Algas

Vidējā Biznesa operāciju menedžeris kopējā atlīdzība Workday svārstās no PLN 200K līdz PLN 280K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Workday kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Workday uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa operāciju menedžeris pozīcijai Workday, ir gada kopējā atlīdzība PLN 280,041. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Workday Biznesa operāciju menedžeris pozīcijai, ir PLN 200,030.

