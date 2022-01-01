Uzņēmumu katalogs
Palantir
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Palantir Algas

Palantir algas svārstās no $77,113 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $408,000 Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Palantir. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/26/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Software Engineer $255K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Priekšējā izvietojuma programmatūras inženieris

Biznesa attīstība
Median $150K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $205K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Produkta vadītājs
Median $200K
Risinājumu arhitekts
Median $177K
Datu zinātnieks
Median $183K
Produkta dizainers
Median $175K
Programmu vadītājs
Median $180K
Projektu vadītājs
Median $150K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $300K
Grāmatvedis
$126K

Tehniskais grāmatvedis

Administratīvais asistents
$77.1K
Biznesa operācijas
$241K
Biznesa analītiķis
$141K
Korporatīvā attīstība
$132K
Cilvēkresursi
$104K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$408K
Juridiskais
$255K
Vadības konsultants
$164K
Mārketings
$134K
Produkta dizaina vadītājs
$302K
Personāla atlases speciālists
$165K
Pārdošana
$137K
Pārdošanas inženieris
$147K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
RSU

Palantir uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (1.67% mēneša)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (1.67% mēneša)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (1.67% mēneša)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (1.67% mēneša)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Palantir uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Palantir uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Palantir, ir Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $408,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Palantir, ir $170,357.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Palantir

Saistītie uzņēmumi

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • Amplitude
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi