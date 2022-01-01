Uzņēmumu katalogs
Waymo
Waymo Algas

Waymo algas svārstās no $59,623 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists zemākajā līmenī līdz $950,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī.

$160K

Programmatūras inženieris
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Sistēmu inženieris

Pētnieks zinātnieks

Tehnisko programmu vadītājs
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Datu zinātnieks
L4 $255K
L5 $339K

Aparatūras inženieris
L5 $394K
L6 $479K
Produkta vadītājs
Median $418K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $950K
Programmu vadītājs
Median $194K
Cilvēkresursi
Median $145K
Personāla atlases speciālists
Median $173K
Mehānikas inženieris
Median $378K
Grāmatvedis
$98K

Tehniskais grāmatvedis

Biznesa operāciju vadītājs
$358K
Biznesa analītiķis
$392K
Biznesa attīstība
$510K
Datu zinātnes vadītājs
$390K
Finanšu analītiķis
$265K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$59.6K
Mārketinga operācijas
$209K
Produkta dizainers
$118K
Projektu vadītājs
$543K
UX pētnieks
$125K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
WMU

Waymo uzņēmumā WMUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

WMUs are Waymo's version of RSUs

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Waymo, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $950,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Waymo, ir $338,893.

