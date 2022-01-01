Uzņēmumu katalogs
Tango
Tango Algas

Tango algas svārstās no $42,210 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $92,852 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Tango. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $86.4K
Datu analītiķis
$66.1K
Datu zinātnieks
$51.7K

Mārketinga operācijas
$90.1K
Produkta dizainers
$42.2K
Produkta vadītājs
$92.9K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tango uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Tango, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $92,852. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tango, ir $76,265.

Citi resursi