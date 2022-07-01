Uzņēmumu katalogs
Turvo
Turvo Algas

Turvo algas svārstās no $26,333 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $286,425 Produkta dizainers augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Turvo. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

Programmatūras inženieris
Median $26.3K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $83.3K
Produkta dizainers
$286K

BUJ

Den høyest betalte rollen rapportert hos Turvo er Produkta dizainers at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $286,425. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Turvo er $83,282.

