StockX
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas menedžeris

  • Visas Programmatūras inženierijas menedžeris algas

StockX Programmatūras inženierijas menedžeris Algas

Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in United States pakete StockX kopā ir $230K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu StockX kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025

Mediānais pakete
company icon
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Kopā gadā
$230K
Līmenis
Senior Software Engineering Manager
Pamatalga
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$30K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
12 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā StockX?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

StockX uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai StockX in United States, ir gada kopējā atlīdzība $505,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots StockX Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in United States, ir $210,000.

