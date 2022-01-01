Uzņēmumu Katalogs
Drizly
Drizly Algas

Drizly algu diapazons svārstās no $132,660 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnieks apakšējā galā līdz $351,750 Datu zinātnes vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Drizly. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $170K
Produkta vadītājs
Median $225K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $261K

Datu zinātnes vadītājs
$352K
Datu zinātnieks
$133K
Mārketinga operācijas
$246K
Produkta dizainers
$162K
Pārdošana
$234K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Drizly is Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $351,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drizly is $229,413.

Citi Resursi