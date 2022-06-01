Uzņēmumu katalogs
SRC
SRC Algas

SRC algas svārstās no $55,275 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $201,000 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī.

Programmatūras inženieris
Median $131K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
$55.3K
Elektroenerģētikas inženieris
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Aparatūras inženieris
$81.1K
Produkta menedžeris
$80.4K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$201K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots SRC, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SRC, ir $97,163.

