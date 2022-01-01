Uzņēmumu katalogs
Splunk
Splunk Algas

Splunk algas svārstās no $51,822 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošanas inženieris zemākajā līmenī līdz $733,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Splunk. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/29/2025

$160K

Programmatūras inženieris
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Produkta vadītājs
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Pārdošana
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Programmatūras inženierijas vadītājs
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Produkta dizainers
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX dizainers

Risinājumu arhitekts
P4 $229K
P5 $282K

Datu arhitekts

Cloud Security Architect

Datu zinātnieks
Median $265K
Mārketings
P2 $106K
P5 $268K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $224K
Finanšu analītiķis
Median $145K
Programmu vadītājs
Median $170K
Pārdošanas inženieris
Median $51.8K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $157K
Personāla atlases speciālists
Median $141K
Tehniskais rakstnieks
Median $145K
Projektu vadītājs
Median $156K
Kiberdrošības analītiķis
Median $425K
Grāmatvedis
$252K

Tehniskais grāmatvedis

Biznesa operāciju vadītājs
$147K
Biznesa analītiķis
Median $161K
Biznesa attīstība
$63.3K
Štāba vadītājs
$371K
Klientu apkalpošana
$229K
Datu analītiķis
$167K
Cilvēkresursi
$249K
Vadības konsultants
$153K
Mārketinga operācijas
$162K
Produkta dizaina vadītājs
$481K
Ieņēmumu operācijas
$200K
Kopējie atlīdzības pakalpojumi
$241K
UX pētnieks
$129K
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Splunk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Splunk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Citi resursi