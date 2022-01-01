Splunk algas svārstās no $51,822 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošanas inženieris zemākajā līmenī līdz $733,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Splunk. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/29/2025
Splunk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)
Splunk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
