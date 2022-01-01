Uzņēmumu katalogs
Okta Algas

Okta algas svārstās no $66,000 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $868,333 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Okta. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/17/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Produkta vadītājs
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Mārketings
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Produkta mārketinga vadītājs

Pārdošanas inženieris
Median $200K
Pārdošana
Median $195K
Risinājumu arhitekts
Median $213K

Mākoņu Drošības Arhitekts

Tehnisko programmu vadītājs
Median $220K
Produkta dizainers
Median $143K

UX dizainers

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $185K
Biznesa operācijas
Median $240K
Biznesa analītiķis
Median $257K
Klientu apkalpošana
Median $150K
Programmu vadītājs
Median $249K
Personāla atlases speciālists
Median $166K
Administratīvais asistents
Median $66K
Grāmatvedis
$310K

Tehniskais grāmatvedis

Biznesa operāciju vadītājs
$210K
Biznesa attīstība
$76.5K
Štāba vadītājs
$169K
Klientu panākumi
$149K
Datu analītiķis
$213K
Datu zinātnieks
$206K
Finanšu analītiķis
$221K
Cilvēkresursi
$184K
Juridiskais
$214K
Kiberdrošības analītiķis
$145K
Tehniskais Klientu Menedžeris
$141K
Tehniskais rakstnieks
Median $144K
UX pētnieks
$118K
Akciņu iegūšanas grafiks

33.4%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Okta uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.4% tiek iegūtas 1st-G (33.40% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

No cliff

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Okta uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

No cliff

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Okta, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Sr. Director level ar gada kopējo atlīdzību $868,333. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Okta, ir $213,060.

