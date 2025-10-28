Uzņēmumu katalogs
Sleep Number
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Sleep Number kopā ir $170K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sleep Number kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Kopā gadā
$170K
Līmenis
L3
Pamatalga
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bonuss
$20K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
1 Gads
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sleep Number?
Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

Sleep Number uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Sleep Number in United States, ir gada kopējā atlīdzība $222,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sleep Number Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $165,000.

Citi resursi