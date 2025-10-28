Uzņēmumu katalogs
Sleep Number
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
Sleep Number Programmu menedžeris Algas

Vidējā Programmu menedžeris kopējā atlīdzība in United States Sleep Number svārstās no $123K līdz $172K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sleep Number kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$132K - $156K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$123K$132K$156K$172K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

Sleep Number uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmu menedžeris pozīcijai Sleep Number in United States, ir gada kopējā atlīdzība $171,990. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sleep Number Programmu menedžeris pozīcijai in United States, ir $123,480.

