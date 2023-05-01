Uzņēmumu Katalogs
Sight Machine
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Sight Machine Algas

Sight Machine algu diapazons svārstās no $137,685 kopējā atalgojumā gadā Risinājumu arhitekts apakšējā galā līdz $205,800 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Sight Machine. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
$184K
Programmatūras inženieru vadītājs
$206K
Risinājumu arhitekts
$138K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Kõrgeima palgaga roll Sight Machine on Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $205,800. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Sight Machine mediaan aastane kogukompensatsioon on $183,600.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Sight Machine

Saistītie Uzņēmumi

  • Flipkart
  • Amazon
  • Facebook
  • Roblox
  • PayPal
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi