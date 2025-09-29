Uzņēmumu katalogs
ServiceTitan
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu analītiķis

  • Visas Datu analītiķis algas

ServiceTitan Datu analītiķis Algas

Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in United States ServiceTitan svārstās no $134K līdz $188K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceTitan kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$146K - $177K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$134K$146K$177K$188K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Datu analītiķis datis par ServiceTitan lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

ServiceTitan uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

ServiceTitan in United StatesDatu analītiķis职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$187,920。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
ServiceTitan in United StatesDatu analītiķis职位的年度总薪酬中位数为$134,460。

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta ServiceTitan

Saistītie uzņēmumi

  • Gigamon
  • SkyKick
  • Involta
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi