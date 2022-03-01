Uzņēmumu katalogs
Schrödinger
Schrödinger Algas

Schrödinger algas svārstās no $29,678 kopējā atlīdzībā gadā Risinājumu arhitekts zemākajā līmenī līdz $207,060 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Schrödinger. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/15/2025

Programmatūras inženieris
Median $171K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$144K
Produkta menedžeris
$207K

Projektu menedžeris
$199K
Risinājumu arhitekts
$29.7K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Schrödinger uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Schrödinger, ir Produkta menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $207,060. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Schrödinger, ir $171,000.

