Roper Technologies
Roper Technologies Algas

Roper Technologies algas svārstās no $2,902 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $149,250 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Roper Technologies. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/18/2025

$160K

Biznesa analītiķis
$63.3K
Klientu apkalpošana
$2.9K
Datu zinātnieks
$124K

Produkta dizainers
$80.4K
Programmatūras inženieris
$122K
Risinājumu arhitekts
$149K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Roper Technologies, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $149,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Roper Technologies, ir $101,400.

