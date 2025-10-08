Backend programmatūras inženieris atlīdzība in United States Robinhood svārstās no $200K year L1 līmenim līdz $469K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $272K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Robinhood kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L1
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Robinhood uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
100%
G 1
Robinhood uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
100% tiek iegūtas 1st-G (25.00% ceturkšņa)