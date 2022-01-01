Uzņēmumu katalogs
Upstart Algas

Upstart algas svārstās no $142,572 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizaineris zemākajā līmenī līdz $448,833 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī.

Programmatūras inženieris
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Programmatūras inženierijas menedžeris
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Produkta menedžeris
L5 $339K
L6 $438K
Datu zinātnes menedžeris
Median $438K
Datu analītiķis
Median $165K
Finanšu analītiķis
Median $200K
Personāla atlases speciālists
Median $210K
Biznesa analītiķis
$189K
Cilvēkresursi
$279K
Produkta dizaineris
$143K
Programmu menedžeris
$194K
Kiberdrošības analītiķis
$185K
Tehnisko programmu menedžeris
$344K
Riska kapitāla investors
$279K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Upstart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Upstart, ir Programmatūras inženieris at the L6 level ar gada kopējo atlīdzību $448,833. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Upstart, ir $279,353.

Citi resursi