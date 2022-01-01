Uzņēmumu katalogs
Interactive Brokers
Interactive Brokers Algas

Interactive Brokers algas svārstās no $11,558 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) zemākajā līmenī līdz $400,000 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Interactive Brokers. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Programmatūras inženieris
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Kiberdrošības analītiķis
Median $280K
Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
Biznesa operācijas
$109K
Datu analītiķis
$116K
Datu zinātnieks
$132K
Cilvēkresursi
$85.4K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$11.6K
Juridiskais
$106K
Mārketings
$106K
Produkta dizaineris
$174K
Produkta menedžeris
$99.5K
Projektu menedžeris
$189K
Akciņu iegūšanas grafiks

10%

G 1

15%

G 2

15%

G 3

15%

G 4

15%

G 5

15%

G 6

15%

G 7

Akciju veids
RSU

Interactive Brokers uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 7 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 10% tiek iegūtas 1st-G (10.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 2nd-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 3rd-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 4th-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 5th-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 6th-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 7th-G (15.00% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Interactive Brokers, ir Programmatūras inženierijas menedžeris ar gada kopējo atlīdzību $400,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Interactive Brokers, ir $160,026.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Interactive Brokers

Citi resursi

