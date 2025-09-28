UX pētnieks atlīdzība in United States Qualtrics kopā ir $145K year L4 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualtrics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Qualtrics uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)