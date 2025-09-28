Uzņēmumu katalogs
Qualtrics
Qualtrics Projektu vadītājs Algas

Projektu vadītājs atlīdzība in Ireland Qualtrics kopā ir €77K year L3 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Qualtrics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

€69.3K - €83.9K
Ireland
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Qualtrics uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Projektu vadītājs pozīcijai Qualtrics in Ireland, ir gada kopējā atlīdzība €89,265. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Qualtrics Projektu vadītājs pozīcijai in Ireland, ir €63,870.

