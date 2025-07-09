Uzņēmumu katalogs
Minsait
Minsait Algas

Minsait algas svārstās no $23,619 kopējā atlīdzībā gadā Tehnisko programmu vadītājs zemākajā līmenī līdz $48,536 Vadības konsultants augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Minsait. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/16/2025

Programmatūras inženieris
Median $40.2K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
Median $31.4K
Datu analītiķis
Median $26.6K

Datu zinātnieks
$38.3K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$46.4K
Vadības konsultants
$48.5K
Tehnisko programmu vadītājs
$23.6K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Minsait, ir Vadības konsultants at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $48,536. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Minsait, ir $38,258.

