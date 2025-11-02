Uzņēmumu katalogs
Lumentum
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

Lumentum Datu zinātnieks Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lumentum kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 1 vēl Datu zinātnieks dati par Lumentum lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Lumentum uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu zinātnieks piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Lumentum in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$2,468,022. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Lumentum Datu zinātnieks pozīcijai in Taiwan, ir NT$1,694,151.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Lumentum

Saistītie uzņēmumi

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi