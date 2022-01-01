Uzņēmumu katalogs
Ciena Algas

Ciena algas svārstās no $33,419 kopējā atlīdzībā gadā Tehniskais rakstnieks zemākajā līmenī līdz $275,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ciena. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/13/2025

$160K

Programmatūras inženieris
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Embedded Systems Software Engineer

Aparatūras inženieris
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optikas inženieris
Median $83.1K

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $275K
Biznesa analītiķis
$86.7K
Klientu apkalpošana
$87.3K
Datu zinātnes vadītājs
$139K
Datu zinātnieks
$78.9K
Vadības konsultants
$180K
Mārketings
$252K
Mehānikas inženieris
$66.8K
Produkta dizainers
$101K
Pārdošana
Median $116K
Pārdošanas inženieris
$150K
Risinājumu arhitekts
$110K
Tehnisko programmu vadītājs
$95.8K
Tehniskais rakstnieks
$33.4K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Ciena uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Ciena, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $275,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ciena, ir $103,078.

