Intapp Programmatūras inženierijas vadītājs Algas

Vidējā Programmatūras inženierijas vadītājs kopējā atlīdzība in United Kingdom Intapp svārstās no £78.8K līdz £112K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intapp kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Vidējā kopējā kompensācija

£89.5K - £106K
United Kingdom
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
£78.8K£89.5K£106K£112K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Programmatūras inženierijas vadītājs datis par Intapp lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

£121K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Intapp uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai Intapp in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £111,883. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Intapp Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in United Kingdom, ir £78,805.

