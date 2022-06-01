Uzņēmumu Katalogs
Intapp Algas

Intapp algu diapazons svārstās no $72,507 kopējā atalgojumā gadā Grāmatvedis apakšējā galā līdz $233,825 Informācijas tehnoloģiju speciālists augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Intapp. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/10/2025

$160K

Produkta dizainers
Median $108K
Produkta vadītājs
Median $144K
Grāmatvedis
$72.5K

Informācijas tehnoloģiju speciālists
$234K
Mārketings
$102K
Produkta dizaina vadītājs
$95.5K
Projektu vadītājs
$164K
Pārdošana
$120K
Programmatūras inženieris
$119K
Programmatūras inženieru vadītājs
$129K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā Intapp, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Citi Resursi