Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in United States pakete Intapp kopā ir $144K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intapp kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/9/2025

Mediānais pakete
company icon
Intapp
Associate
Palo Alto, CA
Kopā gadā
$144K
Līmenis
Associate
Pamatalga
$120K
Stock (/yr)
$12K
Bonuss
$12K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
3 Gadi
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Intapp uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Produkta vadītājs در Intapp in United States برابر کل دستمزد سالانه $256,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Intapp برای نقش Produkta vadītājs in United States برابر $145,500 است.

