Harvard University
Harvard University Risinājumu arhitekts Algas

Vidējā Risinājumu arhitekts kopējā atlīdzība in United States Harvard University svārstās no $120K līdz $171K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Harvard University kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$136K - $155K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$120K$136K$155K$171K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai Harvard University in United States, ir gada kopējā atlīdzība $171,100. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Harvard University Risinājumu arhitekts pozīcijai in United States, ir $120,350.

