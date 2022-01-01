Uzņēmumu katalogs
Glassdoor algas svārstās no $11,551 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $342,705 Mārketinga operācijas augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Glassdoor. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $192K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Manager $333K
Senior Manager $311K

Datu zinātnieks
Median $190K
Produkta dizainers
Median $153K
UX pētnieks
Median $254K
Biznesa operāciju vadītājs
$205K
Klientu panākumi
$122K
Datu analītiķis
$129K
Datu zinātnes vadītājs
$250K
Mārketinga operācijas
$343K
Programmu vadītājs
$279K
Projektu vadītājs
$110K
Pārdošana
$11.6K
Tehnisko programmu vadītājs
$139K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Glassdoor, ir Mārketinga operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $342,705. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Glassdoor, ir $192,000.

Citi resursi